Ce média français est très dur avec les Diables Rouges...

La Belgique avait bien entamé la rencontre de ce lundi face à la France, mais le premier but se faisait attendre. Youri Tielemans a eu une occasion en or d'ouvrir le score sur penalty, mais son tir est passé largement au-dessus du cadre.

En revanche, la France ne s'est pas privée de convertir son penalty grâce à Kolo Muani, infligeant un premier coup dur aux Diables Rouges. Pourtant, la Belgique a réagi et Loïs Openda a trouvé l'égalisation juste avant la pause.

En seconde mi-temps, les Belges ont continué à pousser et à se créer des opportunités, mais la chance n'était pas de leur côté. La frustration montait, et c'est dans ce contexte que Kolo Muani a inscrit son deuxième but.

L'Equipe est sévère

Le match s'est terminé sur le score de 1-2 en faveur de la France, les petits détails ayant fait toute la différence.

L'Equipe a souligné ces faiblesses et a attribué des notes très sévères à certains joueurs belges. Koen Casteels, Arthur Theate et Wout Faes ont reçu un 4/10.

"Ils ont aussi et surtout été trahis par leurs erreurs défensives et leur manque d'efficacité" rapporte le média français. "Sur le deuxième but, Casteels aurait pu mieux faire pour stopper la tête de Kolo Muani."

"Theate a également été battu en vitesse lors de cette action, tandis que le penalty ayant mené au premier but français est survenu après une faute de Wout Faes, qui a involontairement touché le ballon de son coude en chutant," conclut L'Equipe.