Anderlecht pourra-t-il attirer une cible estivale en hiver grâce à un "prix soldé" ? La longue saga pourrait enfin bientôt se terminer

Abdelkahar Kadri semble sur le point de partir à un prix plus bas cet hiver que dernièrement. Le meneur de jeu algérien de 23 ans, qui nourrit d'ambitions de transfert depuis un an et demi, s'éloigne de plus en plus du club de premier plan qu'il espérait.

Anderlecht a montré son intérêt cet été pour Abdelkahar Kadri, mais n'a offert que 2 millions d'euros - un montant bien en dessous des attentes de Courtrai. Cela a conduit à une nouvelle déception pour l'Algérien, qui n'a plus performé à son meilleur niveau depuis. L'été dernier, il y avait aussi des rumeurs d'intérêt notamment de la part du Club de Bruges, mais elles ne se sont finalement pas concrétisées. Pour motiver Kadri et le garder plus longtemps au club, le médian offensif de 23 ans a reçu un contrat amélioré et même le brassard de capitaine, bien qu'il ne soit pas considéré comme un leader au sein du groupe. Cependant, le brassard a rapidement été remis à Joao Silva, une décision mal reçue par l'entourage de Kadri et la direction du club. C'est le moment pour attirer Abdelkahar Kadri La saison actuelle est difficile pour Kadri. En dix matchs, il n'a marqué aucun but et n'a délivré que trois passes décisives - toutes sur corner. Son impact sur le terrain est clairement moindre que lors des saisons précédentes et jusqu'à présent, Courtrai n'a remporté que trois victoires. Il est même probable que Kadri se retrouve sur le banc lors des prochains matchs, ce qui complique encore davantage sa situation, rapporte Krant van West Vlaanderen. Un autre élément important dans cette saga est que le Paradou AC, l'ancien club de Kadri, a droit à 50 % du montant du transfert en cas de revente. Cela signifie que le prix minimal demandé pour Kadri se situe autour de 5 millions d'euros, mais une telle offre n'a pas encore été faite. Pendant ce temps, Kadri entame déjà sa quatrième année à Courtrai, et avec seulement un an restant sur son contrat, le temps presse pour le club afin de finaliser un transfert. Avec son contrat arrivant à échéance et la nécessité pour le KVK de maintenir son budget en équilibre, il semble inévitable que Kadri quittera le club cet hiver ou cet été pour un prix inférieur. La question demeure de savoir si Anderlecht ou un autre club intéressé pourra l'acquérir à un "prix soldé".