David Hubert a fait un choix clair et envoie un signal fort : la réputation et la renommée n'auront plus d'influence à Anderlecht

Deviens fan de Anderlecht! 4206 David Hubert fait des choix clairs et ne tient pas compte de l'âge ou du palmarès. Le meilleur jouera sous le nouvel entraîneur principal d'Anderlecht. Cela devrait certainement donner une motivation supplémentaire à un joueur en particulier. Anders Dreyer risque en effet de perdre sa place de titulaire au profit de Tristan Degreef. Avec les retours de Samuel Edozie et Francis Amuzu, il est clair qu'Hubert n'hésite pas à placer le meilleur buteur danois de la saison dernière sur le banc. Cette saison, Dreyer a inscrit un but et délivré deux passes décisives en onze rencontres. Bien loin de sa moyenne de la saison dernière. Le gros problème : quand il n'est pas décisif, le Danois a peu d'influence sur le jeu. De plus, Hubert opte désormais pour des ailiers qui jouent réellement sur les côtés, tandis que Dreyer a l'habitude de rentrer vers l'intérieur du jeu. L'international danois a participé à l'Euro, mais a ensuite été rappelé prématurément par Brian Riemer, qui était confronté à des soucis d'effectif. Le manque de repos est l'une des explications de sa moins bonne forme. Opportunité pour Lapage ? Mais sous le nouvel entraîneur, Dreyer a, comme tout le monde, recommencé sur un pied d'égalité. Et actuellement, Degreef est tout simplement meilleur. Ajoutez à cela le fait qu'il est un produit de Neerpede et donc apprécié des fans, le choix d'Hubert n'est donc pas si difficile. Selon les informations qui nous parviennent, Zanka pourrait d'ailleurs se retrouver dans la même situation. Amando Lapage se débrouille bien à l'entraînement. La seule chose qui retient Hubert, c'est qu'il serait alors amené à jouer avec deux défenseurs centraux de 19 ans. Mais un changement important pourrait bientôt être visible dans la défense bruxelloise...



