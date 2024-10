Cet ancien de Neerpede va retrouver Anderlecht avec le Beerschot : "Brian Riemer ne m'a parlé que quand il a pensé qu'il aurait besoin de moi"

Antoine Colassin a quitté Anderlecht pour le Beerschot, cet été. Bien sûr, il n'a pas encore beaucoup profité de cette expérience compte tenu des circonstances. Dans une interview avec le Soir, il a également donné un aperçu honnête de sa relation avec son ancien entraîneur, Brian Riemer.

De retour de la trêve internationale, le Sporting d'Anderlecht va affronter la lanterne rouge, le Beerschot, ce week-end. L'occasion pour Antoine Colassin de retrouver ses anciennes couleurs, et d'accorder une petite interview à nos confrères du Soir pour revenir sur sa relation avec Brian Riemer, au Lotto Park.

Il ne m'a parlé que quand il a pensé qu'il aurait besoin de moi"

"Ma relation avec Brian Riemer était distante", explique-t-il. "Il a commencé à me parler seulement quand il a pensé qu'il pourrait avoir besoin de moi. Il y avait une sorte de distance entre lui et l'équipe des espoirs. Il était même interdit aux joueurs de moins de 23 ans et à leur staff d'entrer dans les mêmes espaces que l'équipe première, comme le restaurant. Mais il serait trop facile de lui en vouloir entièrement."

Concernant les qualités tactiques de Riemer, Colassin nuance les critiques souvent adressées à l'entraîneur. "Défensivement, il savait comment mettre en place une équipe, ça, je dois le lui accorder. Mais offensivement et en possession de balle, c'était une autre histoire."

"Cependant, je dois dire que je ne travaillais pas avec lui tous les jours. Mais si vous le comparez à Vincent Kompany, alors tout le monde semble tactiquement limité. Kompany était phénoménal. Il était si fort dans son approche qu'il devait parfois ajuster la vitesse de ses leçons à notre niveau."

Rien ne peut déstabiliser David Hubert"

Avec David Hubert, il entretenait une excellente relation. "David est incroyable. J'ai joué avec lui en U23 et plus tard, il est devenu mon entraîneur adjoint. Ce qu'il a accompli la saison dernière avec Marink Reedijk en Challenger Pro League était un petit miracle."

"Il a tellement de charisme que tout le monde reste calme, même s'il se fâche. Il est toujours clair et direct dans ses instructions. Il a été celui qui m'a toujours soutenu quand j'avais des doutes, non seulement sur le plan du football, mais aussi dans ma vie personnelle."

Colassin conclut en faisant une prédiction sur l'avenir de David Hubert. "Son rôle change maintenant qu'il est devenu entraîneur principal, mais je crois qu'il ne cèdera pas facilement à la pression. Je pense que rien ne peut réellement déstabiliser David Hubert. Il est toujours calme et concentré sur ses objectifs."