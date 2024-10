Encore des renforts cet hiver ? Le Standard surveillerait attentivement un international sud-africain

Le Standard s'est montré très actif sur le marché des transferts cet été. Bis repetita en hiver ?

En ce début de saison où Ivan Leko cherche encore l'équilibre entre défense et attaque, le Standard créé souvent le danger via les flancs. Marlon Fossey et Ilay Camara présentent un gros volume de jeu et répètent les aller-retours le long de la touche.

Le club attendait pourtant initialement Viktor Djukanovic sur le côté gauche. Prêté par Hammarby, l'international monténégrin est arrivé avec l'étiquette du joueur le plus cher du noyau (évalué à 7 millions à son arrivée).

Mais sa blessure à la malléole repousse son éclosion de semaines en semaines. Il a jusqu'ici dû se contenter de trois petites montées au jeu. Coïncidence ou non, le nom de Monnapule Saleng, lui aussi ailier gauche, circule à Sclessin.

Une première expérience en Europe ?

Le site d'information sud-africain TDPel Media explique que les Rouches surveillent avec attention la situation du joueur des Orlando Pirates. L'international sud-africain (10 sélections) sort d'une saison difficile mais se reprend bien avec 5 buts en 10 matchs depuis cet été.

L'ailier de 26 ans est évalué à hauteur d'1,2 million par Transfermarkt. Les Rouches peuvent toujours demander conseil à Hugo Broos : c'est sous les ordres de l'entraîneur belge que Saleng a disputé ses 10 matchs avec l'Afrique du Sud, en compagnie d'anciens de Pro League comme Lyle Foster ou Percy Tau.