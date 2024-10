La Pro League est de plus en plus suivie : presque un record d'affluence pour les clubs belges en 2023-2024 !

L'affluence dans les stades belges est repartie à la hausse. La Pro League vient de battre son record des dix dernières saisons et a définitivement tourné la page de la COVID-19.

En termes d'affluence dans les stades, la différence entre les cadors et les petits poucets du championnat est très élevée, en Belgique. Là où Anderlecht, Bruges et le Standard accueillent généralement 20.000 personnes et plus, la fin du peloton peine souvent à passer la barre des 5.000 supporters dans son stade.

Un phénomène qui expliquait que, entre 2016 et 2020, juste avant la pandémie de Coronavirus, les rencontres de Jupiler Pro League faisaient se déplacer, en moyenne, 10.000 spectateurs.

La pandémie a forcément tout changé. La saison 2020-2021 a très majoritairement été jouée à huis-clos, tandis que la saison suivante, avec des jauges très réduite, n'a permis qu'à 7102 supporters, en moyenne, de se déplacer au stade.

Nouveau record d'affluence dans les stades belges

En 2022-2023, les chiffres repartaient à la hausse. Avec 9259 supporters en moyenne, la Pro League se rapprochait de ses standards d'avant-covid, ce qui permettait à tous les clubs de retrouver l'intégralité de leurs revenus liés à la billetterie. Un sacré soulagement.

Et la saison dernière, la hausse s'est confirmée. Les rencontres de Pro League ont été suivies depuis le stade, en moyenne, par 10.411 supporters. "C'est presque un record sur les dix dernières années" a fièrement déclaré le PDG de la Pro League, Lorin Parys, au micro du Nieuwsblad. "Le nombre de téléspectateurs a aussi augmenté de 6%." Cette saison, la barre des 11.000 supporters de moyenne sera peut-être franchie.