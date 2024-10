Timmy Simons veut devenir l'entraîneur principal du Club de Bruges : "La question n'est pas de savoir s'il y arrivera, mais quand"

Timmy Simons, l'actuel T1 de Westerlo, a une ambition claire : devenir l'entraîneur principal du Club de Bruges. En attendant, c'est bien sur le banc des Campinois que l'ancien milieu de terrain retrouvera les Blauw & Zwart, ce samedi.

Samedi, Timmy Simons affrontera le Club de Bruges en match officiel pour la première fois depuis le banc d'entraîneur. "Je n'y ai passé que la moitié de ma carrière de joueur", a-t-il plaisanté dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. Le lien avec ses anciens coéquipiers, comme Brandon Mechele et Hans Vanaken, est toujours aussi fort. "Vous avez partagé des joies et des peines dans le vestiaire, alors vous sympathisez forcément."

Westerlo attend le Club de Bruges de pied ferme

Affronter le champion en titre, c'est toujours une rencontre spéciale pour les supporters. Ce le sera donc aussi pour Timmy Simons. "C'est notre premier match de très haut niveau à domicile, et pour la première fois depuis longtemps, le match se jouera à guichets fermés. Bien sûr, je veux que les choses se passent bien pour le Club. Mais en tant qu'entraîneur de Westerlo, ma priorité est de m'occuper de mon équipe."

Ses premiers pas en tant qu'entraîneur, c'était bien au Club de Bruges. Mais quand Ivan Leko est parti en 2019, tous ses assistants, y compris Timmy Simons, ont été forcés de quitter le navire. L'ancien Diable s'était finalement vu proposer le poste d'entraîneur des U16. "Je me suis demandé ce qu'ils me proposaient, mais c'était le bon choix. On apprend à se tenir devant un groupe et à assumer ses responsabilités."

Peut-être que Westerlo est mon plafond, mais je me bats tous les jours pour le dépasser"

Lorsqu'il avait quitté Zulte-Waregem, en 2020, Simons avait déjà fait part de ses ambitions de devenir, un jour, l'entraîneur principal du Club. "Vous voulez toujours viser le plus haut possible. Aujourd'hui, je suis à Westerlo, et c'est peut-être mon plafond. Mais je me bats tous les jours pour franchir de nouvelles étapes."

De son côté, Vincent Mannaert voit que Timmy Simons a encore une belle marge de progression. "La question n'est pas de savoir s'il arrivera au sommet, mais quand il y arrivera." Un joli compliment pour Simons. "J'espère que ça arrivera un jour, mais il faut se battre tous les jours" a conclu le T1 de Westerlo.