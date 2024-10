Au PSV, Noa Lang n'a pas changé : "Il se considère meilleur que le titulaire à sa place"

Noa Lang n'a pas beaucoup de temps de jeu, au PSV. Le club d'Eindhoven est leader du championnat, mais l'ancien joueur du Club de Bruges ne prendrait pas très bien sa mise sur le banc.

Il y a du monde dans le compartiment offensif du PSV Eindhoven, actuel leader du championnat néerlandais avec cinq longueurs d'avance sur Utrecht et huit sur l'AZ Alkmaar de Maarten Martens, troisième.

Noa Lang fait partie des prétendants à une place de titulaire, au même titre que Johan Bakayoko, Tillman, Rode, Ivan Perisic, Couhaib Driouech et Hirving Lozano.

En Belgique ou aux Pays-Bas, Noa Lang est resté le même

Cela signifie que les joueurs actuellement sur le banc, dont Noa Lang, doivent faire preuve de patience. Et selon l'analyste néerlandais Jan Joost, qui apparait sur la chaine qui diffuse la Eredivisie aux Pays-Bas, ESPN, ce n'est pas son fort.

"Je pense que c'est la chose la plus difficile à gérer pour lui. Il n'est pas bon pour prendre son mal en patience." Un avis que rejoint un autre analyste de la chaine, Bram van Polen. "Quand il travaille bien, il peut décider du scénario d'un match. C'est bien d'avoir un tel joueur sur le banc."

Mario Been, ancien entraîneur du Racing Genk, devenu analyste, voit où se situe le problème pour Peter Bosz. "Le plus difficile, c'est de garder tous ces joueurs souriants. Si vous gagnez, ce sera plus facilement accepté par tout le monde. Mais un joueur sur le banc se considère toujours meilleur qu'un joueur titulaire. Noa Lang est désormais sur le banc, mais il se pense meilleur que le titulaire à sa place" a-t-il conclu.