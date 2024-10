Matte Smets révèle le contenu de sa première discussion avec Domenico Tedesco : "J'ai passé plus de temps debout devant le banc qu'assis dessus"

Matte Smets vit une semaine incroyable. Appelé pour la première fois par Domenico Tedesco, le jeune défenseur central va désormais disputer le derby limbourgeois face à son ancien club, Saint-Trond.

Les choses vont très vite pour Matte Smets. Cet été, le jeune défenseur a quitté Saint-Trond pour rejoindre le rival et voisin, le Racing Genk. Et en octobre, il a été appelé pour la première fois par Domenico Tedesco.

"Vous pouvez comparer le passage du club à l'équipe nationale à celui que vous faites lorsque vous quittez le monde des espoirs pour entrer dans le monde professionnel. Tout va plus vite, tout est plus précis", a-t-il déclaré au Belang van Limburg.

"Ce n'est pas sans raison que des gars comme Leandro Trossard jouent dans les meilleurs clubs du monde. Nous avons brièvement parlé de Genk, mais je ne voulais pas trop l'ennuyer, un joueur d'Arsenal a d'autres préoccupations."

Domenico Tedesco avait l'intention d'offrir du temps de jeu à Matte Smets

Même si c'était bien l'intention de Tedesco, Matte Smets n'est finalement pas monté au jeu. "Deux fois, nous nous sommes retrouvés en supériorité numérique. Ce n'était donc pas le moment de faire monter un défenseur supplémentaire."

Matte Smets a eu l'occasion de discuter avec le sélectionneur. "Il a dit que je lui avais laissé une bonne impression, alors il voulait pouvoir m'observer de plus près pendant une semaine" a précisé Smets, visiblement très emballé par sa première sélection. "Je me suis levé sur chaque action, j'ai passé plus de temps debout devant le banc qu'assis dessus" a-t-il conclu.