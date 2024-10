Malines enchaîne une nouvelle fois sans forcer et s'invite dans le top 6

Malines l'a emporté 3-0 contre Courtrai. Quatrième succès de rang à domicile pour le KV.

Malgré le score, les 45 premières minutes ne resteront pas gravées dans les mémoires. Les deux équipes ont "offert" à l'AFAS Stadium énormément d'imprécisions, le stade ne frémissant que pour le violent choc entre Kerim Mrabti et Patrik Gunnarsson. Le jeu a dû être interrompu pendant de longues minutes, les deux joueurs ont fini par céder leur place.

Mais Malines a tout de même profité des dix minutes de temps additionnel pour ouvrir le score via Lion Lauberbach, bien servi par Nikola Storm (1-0).

Trois défaites de rang pour Courtrai

Le plus dur était fait pour les hommes de Besnik Hasi : dos au mur, Courtrai s'est découvert, laissant des espaces aux Malinois. Les locaux en ont profité pour porter le score à 3-0, notamment grâce à un Daan Foulon encore en grande forme, avec un but et un assist pour Bilal Bafdili.

Si les matchs à l'extérieur restent délicats, Malines enchaîne une quatrième victoire de rang à domicile (Anderlecht est le dernier à ne pas avoir connu la défaite derrière les Casernes). Le KV est cinquième, à égalité avec Anderlecht, un point derrière Gand et le Club de Bruges.

Le prochain adversaire qui leur rendra visite sera la RAAL, en Coupe de Belgique. Avant cela, les Malinois se déplaceront à Dender.