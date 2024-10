Yannick Ferrera ne se cache absolument pas : "Nous n'avons pas été bons, Anderlecht a été bon, c'est tout"

Il ne fallait pas compter sur Yannick Ferrera pour trouver la moindre excuse à ses hommes après une piteuse défaite au Stade Roi Baudouin. Le RSCA Futures méritait sa victoire, comme le reconnaissait aisément le coach du RWDM.

Yannick Ferrera avait presque le sourire après la défaite au RSCA Futures ce dimanche. Le sourire d'un coach qui, au moins, ne peut en vouloir à aucune circonstance extérieure, à une quelconque décision arbitrale polémique ou à la malchance. Non, le RWDM a simplement perdu à la régulière contre un adversaire meilleur.

"Nous n'avons pas été bons, Anderlecht a été bon et méritait entièrement sa victoire. Félicitations à eux, d'ailleurs", résumait en quelques mots l'entraîneur des Molenbeekois. Qui soulignait tout de même un point très problématique. "Inconsciemment, peut-être, on s'est cru trop beaux, trop vite arrivés, on venait ici en tant que leader chez la lanterne rouge... Et on est tombé sur une équipe qui a même été plus mature que nous. Ca, j'ai du mal à le digérer".

Le RWDM menait à la pause, et est ensuite très mal remonté sur le terrain. "Pourtant, le discours à la mi-temps était loin d'être positif", affirme Ferrera. "Oui, on menait, mais non, on n'était pas bon. Le discours, c'était plutôt que ça ne servait à rien de revenir sur la première période mais qu'on pouvait faire mieux en seconde et mettre le second. Là, peut-être que l'adversaire aurait perdu pied".

Au lieu de ça, c'est le RSC Anderlecht qui a égalisé. Sans réaction. "Même après le 2-1, il restait 10 minutes, qui sait si nous n'aurions pas pu inverser la tendance... et je n'ai rien vu pour y parvenir", regrette le coach du RWDM. "Ce n'est pas qu'un problème d'envie et d'intensité, la qualité n'était pas là non plus. Il a manqué de pas mal de choses aujourd'hui".

Une analyse lucide de la part de Yannick Ferrera, qui restait positif. "C'est une très bonne leçon, et s'il a fallu cette défaite pour tirer des leçons pour l'avenir, tant pis", concluait l'entraîneur du RWDM.