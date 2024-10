De Charleroi à la Juventus en deux ans ? La Vieille Dame à l'affût

Jackson Tchatchoua fait son trou en Serie A. Au point d'attirer le regard de grands clubs italiens.

Lorsque Charleroi a prêté Jackson Tchatchoua à l'Hellas Vérone, la direction espérait que le piston (qui n'était pas toujours titulaire au Mambourg) s'illustre pour que le club italien lève l'option d'achat et renfloue les caisses zébrées.

C'est qu'il s'est produit : après une période d'adaptation, le Belgo-camerounais s'est imposé dans le onze à partir du mois d'octobre grâce à son volume de jeu.

L'Hellas a ainsi payé trois millions à Charleroi. Il en vaudrait aujourd'hui selon Transfermarkt. C'est que tout va très vite pour l'Ixellois de 23 ans. Cet été, il a fait ses débuts en équipe nationale camerounaise (il n'a plus quitté sa place depuis lors) et a marqué son premier but en Serie A.

Encore trois ans de contrat à Vérone

Selon le journaliste Mirko Di Natale, Tchatchoua a attiré l'attention de la Juventus. Les Turinois prévoiraient de continuer à le surveiller dans les prochaines semaines. Naples serait également en embuscade.

Un intérêt qui, même s'il est pas encore concret, illustre le chemin parcouru par l'ancien Carolo ces derniers mois. Au Mambourg, il n'avait débuté que quatre matchs lors de la deuxième partie de sa dernière saison.