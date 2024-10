La RAAL a passé un palier : fini le petit poucet, les Loups regardent la Challenger Pro League avec ambition !

La RAAL est actuellement sur le podium de la Challenger Pro League. Pas mal pour un promu, qui n'en espérait pas tant... mais l'appétit vient en mangeant, confirme Frédéric Taquin en conférence de presse ce jeudi.

La Louvière a bien rebondi après sa première défaite de la saison, à domicile contre le Patro Eisden il y a un mois. Un partage au goût de victoire au RWDM, et trois points précieux contre Beveren : les Loups sont sur le podium de la Challenger Pro League au moment d'aborder une série difficile.

À savoir un déplacement au Lierse, un 16e de finale de Coupe contre Malines, puis la réception du FC Liège. "Nous n'avons qu'une priorité et c'est le Lierse. On va les jouer, et puis on parlera de Malines. J'ai fait l'erreur l'année passée, avant de jouer Anderlecht, de dire que je ne voulais pas voir de relâchement, sans quoi je prendrais des décisions pour la Coupe", se rappelle Frédéric Taquin en conférence de presse ce jeudi.

Un exploit à Malines pour la RAAL ?

"Résultat : on a surjoué, les joueurs étaient à contretemps, tout le temps dans l'intensité... Cette fois, je ne pense pas à ce que je vais faire contre Malines. Je vais mettre la meilleure équipe, et puis on verra", sourit l'entraîneur de la RAAL. "Si je prépare maintenant ces trois matchs, on va peut-être perdre les trois. Là, on va d'abord gagner le premier, puis remettre tout le monde à 100% histoire d'être frais pour Malines. Inutile de tirer des plans sur la comète".

© photonews

Impossible aussi de ne pas déjà un peu penser à ce déplacement Derrière les Casernes. "Le championnat est notre priorité. La Coupe, on ne va pas la gagner, je pense", plaisante Taquin. "Mais faire un bon match au Lierse nous permettrait d'aborder ce match de Coupe avec sérénité, et derrière, tout est possible. Il n'y a pas de blessés, touchons du bois, j'ai de la qualité en sufifsance pour proposer quelque chose de bien dans ces trois rencontres".

Le KV Malines n'est pas un adversaire de gala et la RAAL n'ira pas là-bas en victime consentante, cependant. "Mais ça reste Malines : c'est une équipe de Coupe, ils prennent ça très au sérieux, seront chez eux... Maintenant, nous sommes conscients de nos qualités. Mais on ne veut pas brûler les étapes", prévient Frédéric Taquin. "Je ne m'attends pas non plus à ce que Besnik Hasi fasse beaucoup tourner, et même s'il le fait, sur le banc, il a encore des joueurs comme Benito Raman... Ca joue le top 6 en D1, voilà".

Des Loups respectés en Challenger Pro League

Pour un promu, la RAAL épate avec 17 points pris sur 24 et une place bien méritée dans le top 3. Le statut des Loups a changé, c'est certain. "Nous avons conscience d'être étudiés minutieusement. Il y a des choses que l'on fait et auxquelles les adversaires répondent désormais. On a bien vu que le Patro est venu chez nous avec un plan de jeu clair et beaucoup de respect pour notre équipe".

Jouer pour ne pas descendre n'a jamais été l'ambition de la RAAL

Et désormais, si les Loups venaient à faire 6/6, les chances d'être premiers seraient réelles, au vu du choc entre le RWDM et Zulte Waregem vendredi prochain. "Ce serait formidable, mais nous n'y avons jamais pensé. Avec 17 points, nous avons déjà un total supérieur à ce qui était envisagé", assure Taquin. "Et surtout, avec la manière. On sait dominer, on sait souffrir...".

"Jouer pour ne pas descendre, cela n'a jamais été l'ambition, mais tu veux te rassurer vite. Ca veut dire, dans notre tête, jouer la première moitié de tableau pour rendre les Louviérois fiers", continue l'entraîneur louviérois. "Là, c'est au-dessus des espérances, mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Objectif après objectif, on verra où on en est, et évidemment, si tu es toujours dans le top 3 en fin de saison, tu peux rêver, mais on en est loin. Chaque équipe a des creux dans une saison, et quand ça nous arrivera, il ne faudra pas tout remettre en question pour autant", conclut Frédéric Taquin.