Toujours pas d'Hugo Siquet mais un retour important au Club de Bruges avant de recevoir Anderlecht

Ces dernières semaines, Gustaf Nilsson a été freiné par une blessure au tendon d'achille. Il a ainsi manqué les deux dernières rencontres de championnat (et donc les retrouvailles avec l'Union Saint-Gilloise) ainsi que le match de Ligue des Champions à l'AC Milan.

"Les voyages sont exigeants en temps et en énergie, ce qui n'aide pas sa récupération. Ici, à Bruges, nous avons toutes les installations nécessaires pour poursuivre son travail de rééducation" avait expliqué Nicky Hayen, espérant le récupérer pour le choc contre Anderlecht.

Ce sera bel et bien le cas : le Suédois fait partie de la sélection pour le topper de demain. Reste à savoir s'il sera déjà apte à commencer comme titulaire. De retour à San Siro après son absence à Westerlo, Andreas Skov Olsen fait lui aussi partie du groupe.

Gustaf is back with the team. 🙌



