Adriano Bertaccini affiche ses ambitions : "Ca serait agréable de jouer la finale de la Coupe à Bruxelles"

Saint-Trond se porte très bien depuis l'arrivée de Felice Mazzu. Au point de se sentir pousser des ailes pour la Coupe de Belgique.

En marquant son deuxième doublé d'affilée, son cinquième but du mois d'octobre, Adriano Bertaccini a mené Saint-Trond à la victoire contre Westerlo. Co-meilleur buteur du championnat en compagnie de Tolu Arokodare, il est en pleine bourre.

"Je me sens vraiment très bien. C'est incroyable d'être en tête du classement des buteurs. C'était mon rêve d'y parvenir un jour, et maintenant c'est le cas", a-t-il déclaré après le match.

Et encore, Bertaccini aurait pu devancer Arokodare s'il avait concrétisé toutes ses occasions : "J'aurais pu marquer quatre fois aujourd'hui" a-t-il poursuivi. Son second but de la soirée a été marqué sur penalty : "Marquer ce penalty n'était pas si facile. Un joueur de Westerlo est venu me déconcentrer en disant certaines choses, mais je suis resté calme".

La Coupe ne sera pas négligée

Est-il déjà à son meilleur niveau ? "Je n'ai jamais évolué à ce niveau avant (en D1A), donc je dirais oui", a-t-il simplement répondu. "Je reçois beaucoup de confiance de l'équipe et du staff. À la mi-temps, j'étais un peu déçu, mais ils sont venus me dire que ce n'était pas grave et que je marquerais encore un but. Et c'est arrivé, grâce à l'équipe".

L'ancien du RFC Liège ne cache pas ses ambitions : "Maintenant le Lierse en Coupe. Comme je l'ai déjà dit, ce serait toujours agréable de jouer la finale à Bruxelles. Gagner la Coupe reste le chemin le plus court vers l'Europe. Nous voulons remporter tous les matchs".