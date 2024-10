L'arrivée d'Olivier Renard, les explications de Vandenhaute : journée folle à Anderlecht

Stupeur en salle de presse ce mercredi : ce n'est pas seulement David Hubert, mais aussi Wouter Vandenhaute et... Olivier Renard qui se sont exprimés face aux médias. Ce dernier devient directeur sportif.

"Peut-être voulez-vous d'abord parler du match avec le coach ?" : Wouter Vandenhaute avait le mot pour rire en début de conférence de presse ce mercredi au Lotto Park. Car évidemment, toute la salle n'avait d'yeux que pour Olivier Renard, tout fraîchement officialisé comme directeur sportif du RSC Anderlecht alors que Jesper Fredberg, CEO, prend la porte.

"C'est une décision venue au terme d'un processus. Ces deux dernières années, Brian Riemer et Jesper Fredberg nous ont aidé à connaître une belle période : la première fois depuis le club que nous jouons jusqu'au bout pour le titre", entame Vandenhaute, rendant hommage au duo danois faisant désormais partie du passé. "Le mercato compliqué a mis la pression sur le club et Jesper, les résultats des dernières semaines ont déçu".

C'était la première fois aussi que le président d'Anderlecht s'exprimait sur le sujet du T1 licencié et il lui a rendu hommage : "Brian est désormais sélectionneur du Danemark et ça dit quelque chose de sa qualité. Je suis sûr que Jesper va aussi trouver un nouveau défi, et je garderai de beaux souvenirs de notre collaboration".

Olivier Renard ne remplace pas Fredberg "poste pour poste"

Fredberg était CEO Sports, et Olivier Renard a été introduit comme directeur sportif. "Le poste de CEO Sport n'est plus nécessaire car la structure du club s'est améliorée depuis deux ans. Ce rôle était aussi un peu vague et ça a compliqué la tâche de Jesper", estime Vandenhaute. "Nous voulons mieux diviser les tâches, et c'était le moment idéal pour un pur directeur sportif, avec un passé de joueur, qui connaisse bien le vestiaire et sa réalité".

© photonews

Une décision derrière laquelle "tout le club" fait corps, affirme le président du RSCA. Celle de se séparer de Jesper Fredberg datait d'il y a plusieurs semaines, mais tout s'est accéléré dimanche, à Bruges. "Je pensais que cela se ferait plutôt en fin d'année. Nous avons discuté avec Jesper et je lui ai confirmé que rien ne pressait. Mais dimanche, avant le match, il m'a expliqué qu'il aimerait trouver une solution ensemble car lui, dans sa tête, préférait déjà partir".

Heureusement, Olivier Renard, de son côté, a rapidement dit oui. "Nous nous étions déjà vus avant Belgique-France, et là, j'ai été clair en lui disant que je ne savais pas quel serait le timing de la chose ni même si je pourrais lui proposer un poste. Mais Olivier m'a assuré que c'était déjà très positif de pouvoir en parler ensemble", détaille Wouter Vandenhaute. Dès que Fredberg a émis le souhait de partir, Renard a donc donné son feu vert.

"L'idée était que le départ de Jesper et l'arrivée de son successeur, quel qu'il soit, soient annoncés en même temps, c'était important", conclut le président du RSCA. "Tout le monde est derrière la nomination d'Olivier en interne. Nous n'avons pas obtenu les résultats souhaités en championnat mais sommes persuadés de vivre une belle saison malgré tout. L'objectif est de continuer et remettre Anderlecht au sommet du football belge".