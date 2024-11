Olivier Renard à la manœuvre : Anderlecht prêt à casser la tirelire cet hiver ?

Olivier Renard sait déjà ce qu'il doit faire cet hiver. D'abord, vendre des joueurs pour dégager un budget permettant de recruter deux (voire trois) profils bien définis. L'un de ces recrutements représentera un véritable défi.

Jesper Fredberg avait également l'intention de recruter un attaquant supplémentaire. Aucun grand club au monde ne se contente de seulement deux attaquants dans son effectif, d'autant plus que l'un d'eux ne répond pas aux attentes pour le moment. Luis Vazquez, en effet, ne parvient pas à convaincre.

Un colosse en attaque

Anderlecht est à la recherche d'un attaquant puissant et prolifique. Mais, ces profils sont généralement coûteux, et avec un budget limité, le club devra explorer des marchés moins onéreux mais offrant un niveau de jeu élevé.

David Hubert souhaite intégrer un joueur capable de renforcer le jeu physique de l'équipe, comme observé en fin de match contre le Club de Bruges. De plus, cet attaquant devrait soulager Kasper Dolberg, évitant ainsi que ce dernier ne lutte constamment contre plusieurs défenseurs. Il est également probable que le système en 4-3-3, imposé sous Fredberg, soit abandonné au profit d'une nouvelle approche tactique.

Un défenseur supplémentaire

Anderlecht identifie plusieurs besoins pour renforcer son effectif cet hiver.

La nécessité d'un défenseur supplémentaire est évidente. Jan-Carlo Simic, initialement prévu pour un temps de jeu limité, est sollicité plus que prévu. De plus, Zanka n'apporte pas le renfort escompté. Même avec le retour imminent de Jan Vertonghen, à 37 ans, il ne pourra pas disputer tous les matchs. Ainsi, le recrutement d'un défenseur central supplémentaire est indispensable.

Le club recherche un milieu de terrain plus grand et robuste que les profils actuels, capable d'apporter de la créativité. Leander Dendoncker, milieu défensif solide, ne dispose pas des qualités nécessaires pour créer des opportunités offensives. Un numéro 10 créatif et physique est donc recherché pour dynamiser l'attaque.

Vendre Dreyer ?

Olivier Renard, le nouveau directeur sportif d'Anderlecht, doit d'abord générer des fonds en vendant des joueurs avant de pouvoir recruter cet hiver. Parmi les options, la vente d'Anders Dreyer semble la plus logique. Ses performances de la saison dernière pourraient attirer des acheteurs, et son temps de jeu futur pourrait diminuer.

Cependant, le club est ouvert à la vente de tout joueur pour le bon prix. Même si des talents comme Mario Stroeykens ne sont pas destinés à partir immédiatement, une offre attractive serait considérée. Renard a donc beaucoup de travail à accomplir en deux mois pour équilibrer l'effectif et les finances du club.