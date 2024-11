Pour Alexandro Calut, se faire une place sur les flancs du Standard n'est pas simple : "Le coach m'a dit qu'il était content de moi"

Avec Henry Lawrence, Ilay Camara et Marlon Fossey, les flancs du Standard sont très bien fournis. Pourtant, Alexandro Calut a bien quitté le noyau B et continue d'engranger du temps de jeu.

Il est très clair que l'effectif du Standard n'est pas le mieux équilibré du championnat. Sur les flancs, cependant, les Rouches sont plus que bien fournis, avec Henry Lawrence, Ilay Camara, qui réalise d'excellents débuts, et Marlon Fossey... le tout sans oublier un Viktor Djukanovic qui n'a pas voix au chapitre, puisque Leko décide d'évoluer sans ailiers.

Pourtant, Alexandro Calut, le quatrième choix quand il s'agit d'occuper les côtés, a bel et bien quitté le noyau du SL16 FC (il n'a disputé que 67 minutes contre l'UR Namur), et engrange de plus en plus de minutes de jeu. Contre le Lyra-Lierse, l'arrière gauche de 21 ans était titularisé pour la première fois de la saison avec le noyau A.

"On s'est un petit peu fait peur, mais le principal était la qualification. Je ne pense pas que les buts concédés soient dus à du relâchement, ce sont des erreurs assez classiques et ils récupèrent. Il est clair que ce sont deux bêtes buts, mais on est bien revenus dans le match", déclarait l'ancien international U19 à notre micro, mercredi soir.

Alexandro Calut n'évolue pas à la position à laquelle il est le plus facile de faire son trou, dans ce Standard

Calut n'a été l'auteur d'aucune des deux pertes de balle amenant les buts du Lyra-Lierse. Cependant, sur le 1-2, le défenseur latéral recule, encore et encore devant un Peffer qui l'emmène à l'intérieur du jeu, avant de se mettre sur son pied droit et fusiller Matthieu Epolo.

Selon les propos du principal intéressé, Ivan Leko ne s'est toutefois pas montré critique à son sujet. L'entraîneur du Standard a encouragé un joueur qui compte déjà cinq montées au jeu en championnat, et qui pourrait être encore plus utilisé dans les semaines à venir si les blessures continuent à se multiplier, et s'il parvient à les éviter.

"Je pense que j'ai fait le job, le coach était content quand je suis sorti, et moi aussi. Il m'a dit que j'avais fait un bon match", a conclu Alexandro Calut, très simplement. S'il devrait bien retrouver sa place sur le banc contre Saint-Trond, le joueur de 21 ans recevra assurément d'autres occasions de se mettre en valeur dans les semaines à venir.