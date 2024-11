Menacé de mort par les supporters de Bruges : "J'y retourne le moins possible"

Birger Verstraete va affronter Bruges avec OHL. Formé au Jan Breydel, il n'y retourne cependant pas avec plaisir.

Birger Verstraete doit beaucoup au Club de Bruges, l'équipe où il a été formé durant sa jeunesse. De ramasseur de balles, il a finalement atteint l'équipe A à travers toutes les équipes d'âge et cela restera un grand souvenir même s'il n'y a joué que 11 matchs.

Cependant, aujourd'hui, quelque entache cette période brugeoise : "Ma relation avec les supporters est très difficile", raconte Verstraete au Nieuwsblad. "J'ai dû faire des choix. J'ai joué pour La Gantoise et l'Antwerp par après. Simplement parce que c'était la meilleure option pour moi à ce moment-là."

Ces choix ne l'ont pas rendu populaire au Jan Breydel et il a été pris pour cible par les supporters des Blauw & Zwart au fil de sa carrière.

"J'ai reçu par le passé des messages terribles sur les réseaux sociaux. Parfois c'était humoristique, je pouvais en rire sincèrement, mais il y avait aussi des menaces de mort pour mes jumeaux. C'était trop. Je ne réponds jamais. Je ne vais d'ailleurs que rarement à Bruges", regrette Verstraete.

Ce n'est pas le cas dans les autres clubs. "À l'Antwerp, j'ai reçu une standing ovation. À Courtrai et Malines, ils m'accueillent à bras ouverts. Parce que je me donne entièrement pour l'équipe. Comme je l'ai fait aussi au Club, et comme je m'efforce de le faire maintenant à Louvain".