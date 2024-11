Dolberg étonne au sujet de Fredberg : "On sentait que quelque chose allait se passer"

Kasper Dolberg a reçu une standing lorsqu'il a quitté le terrain pour Luis Vazquez. Le Danois a encore marqué deux buts, de quoi finir la semaine apaisé après son triplé à Tubize ; il en avait bien besoin.

Kasper Dolberg a vu ses deux patrons et compatiotes danois quitter le RSC Anderlecht en l'espace de deux mois. Tout d'abord Brian Riemer, puis Jesper Fredberg. "C'était un peu étrange, car j'avais évidemment une très bonne relation avec Jesper. C'est lui qui m'a amené ici", a admis l'attaquant devant la presse.

Et pour les joueurs, il était déjà clair depuis longtemps que quelque chose allait se passer. "Nous savions qu'il se tramait quelque chose en coulisses et que quelque chose allait se produire. Ce n'était pas facile, car vous voulez bien sûr connaître les détails. Nous sentions qu'il y avait quelque chose en dehors du terrain qui n'allait pas", révèle Dolberg.

L'homme des penaltys à Anderlecht

Dolberg va cependant de mieux en mieux sur le terrain et ses statistiques s'en ressentent. Bien sûr, Tubize et Courtrai sont des adversaires plus prenables que Bruges. "Mais je suis quand même content d'avoir marqué cinq fois", souriait-il.

"Est-ce qu'il y avait des accords sur ce penalty ? Oui, bien sûr. Sinon, Dreyer aurait gardé le ballon pour lui. L'arbitre vidéo devait encore vérifier et ensuite il m'a donné le ballon immédiatement. Oui, j'ai marqué 18 penalties dans ma carrière et je n'en ai raté qu'un seul. Cela fait de moi un spécialiste, non ? (rit)".

Et aussi un spécialiste des coups-francs ? Pas vraiment, mais cette fois, Dolberg a pris sa chance avec succès. "J'ai vu qu'il fallait que je la mette là et je l'ai bien frappée. Je retenterai ma chance à l'avenir", conclut l'attaquant danois.