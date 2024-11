Bruges est-il prêt pour Aston Villa ? Le constat...assez dur de Simon Mignolet

Simon Mignolet a répondu de la meilleure des manières aux critiques, en gardant le zéro face à OHL.

Simon Mignolet a réalisé plusieurs arrêts décisifs, préservant ainsi son but inviolé. À 36 ans, le gardien reste un pilier essentiel du Club de Bruges, et le groupe en est bien conscient. Ce même Mignolet devra être à son meilleur niveau mercredi pour espérer un bon résultat face à Aston Villa.

Car l'opposition sera d'un tout autre calibre que celle d’OHL. Les Louvanistes ont dominé la seconde mi-temps, mais n’ont pas su concrétiser leurs occasions. "Était-ce une mauvaise préparation ? Non, ce n'était pas parfait, mais c'est un match complètement différent."

"OHL est aussi une bonne équipe. Quand on voit les joueurs qu’ils peuvent encore faire entrer en jeu, on comprend que ce n'est pas un adversaire ordinaire. Mais avec 9 points sur 9, on peut être satisfaits."

"Face à Aston Villa, ce sera un tout autre contexte. Louvain jouait avec une mentalité bien distincte. Contre les Anglais, nous aurons sans doute plus d’espaces, mais cela reste un gros défi. Je sais par expérience que même les équipes de bas de tableau en Premier League sont coriaces."

Mignolet a dû intervenir en toute fin de match. "Au cours d'une saison, il y a toujours des moments où la chance est nécessaire. Je suis heureux d'avoir pu apporter ma contribution, surtout dans les dernières minutes, où cela fait encore plus plaisir de pouvoir aider l’équipe."