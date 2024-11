"Cela rend les choses mentalement difficiles" : Jan Vertonghen donne des nouvelles de l'évolution de sa blessure

Jan Vertonghen est absent depuis la deuxième journée de championnat. Il manque à Anderlecht, mais les Mauves devront encore faire preuve de patience.

Jan Vertonghen était présent à Maasmechelen ce lundi. Il y a aidé, avec sa fondation, à l'installation d'un mur de football interactif dans l'aire de jeux de Jagersborg.

"L'objectif est d'encourager davantage d'enfants à sortir et à jouer. Tout le monde n'a pas un grand jardin pour jouer. De cette manière, nous voulons leur donner la possibilité de jouer dehors" a-t-il expliqué à Sporza.

Attention à ne pas une nouvelle fois précipiter les choses

Pour jouer au football lui-même, Vertonghen devra encore attendre quelque temps. Il est sur la touche depuis le début du mois d'août en raison d'une blessure au tendon d'Achille. "Cela prend un peu plus de temps que prévu" admet le capitaine d'Anderlecht, qui a rapidement vu son retour se postposer.

"Mais cela progresse dans la bonne direction. Je travaille dur chaque jour pour revenir" poursuit-il. Reste que pour le moment, il ne peut pas dire concrètement quand il reviendra.

"C'est frustrant d'être assis en tribunes. J'ai vraiment envie de jouer et d'être sur le terrain avec mes coéquipiers. Je veux vraiment continuer à jouer et cela rend les choses mentalement difficiles. Je vais tout faire pour jouer autant que possible cette année et aider mes coéquipiers autant que je le pourrai. Bien sûr, cela nécessite un état physique minimal" conclut-il.