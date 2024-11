Merci aux"supporters ordinaires" : Olivier Renard et Wouter Vandenhaute ont gagné du temps (qu'ils devront bien utiliser)

À la 70e minute au Lotto Park, malgré un score de 3-0 des banderoles sont soudainement apparues ciblant Olivier Renard et Wouter Vandenhaute. Ces actions étaient planifiées mais sont tombées à plat en raison du déroulement du match.

C'était assez bizarre étrange de voir les ultras se retourner contre leur propre direction quand leur équipe était en train de dérouler et de proposer du beau football. Mais ces actions étaient prévues à l'avance, et la Mauves Army comme les South Leaders tenaient à faire passer leur message coûte que coûte.

Le problème est qu'ils sont les supporters les plus passionnés, mais pas la majorité du stade. Le reste des supporters n'a pas apprécié cette attitude et voulait profiter du spectacle, dans la plus pure tradition anderlechtoise.

Des sifflets et des huées sont donc tombées des travées du stade à l'encontre des ultras, qui avaient déjà perdu beaucoup de crédit aux yeux des supporters "normaux" (un terme qui ne se veut pas péjoratif, pour un "camp" ni pour l'autre) notamment en raison des débordements à la Real Sociedad. Beaucoup avaient déjà réservé leurs voyages à Riga, Prague ou Plzeň et ont vu leurs plans tomber à l'eau.

La grande majorité réalise également qu'ils ne sont pas en train d'aider une équipe en quête de confiance en jetant de l'huile sur le feu. Même s'ils ne sont pas d'accord avec la décision de Wouter Vandenhaute de nommer Olivier Renard directeur sportif, beaucoup veulent attendre de voir ce qu'il peut apporter.

Une rencontre prévue début décembre avec les supporters

Le nouveau directeur sportif ne pourra vraiment faire ses preuves que dans deux mois, lorsque le mercato hivernal commencera. C'est là qu'il sera évalué. En attendant, les protestations sonneront creux, et beaucoup de supporters le comprennent également. Le message des ultras est passé : Renard sait qu'il n'aura pas droit à l'erreur.

Mais en attendant, Wouter Vandenhaute et Olivier Renard ont reçu un sursis... octroyé par le Lotto Park dans sa majorité. Il ne faudra pas gâcher cette chance rare. Une rencontre est prévue entre les supporters et la direction lors du Fan Council du 3 décembre (lire ici) et d'ici là, David Hubert et ses troupes auront joué 5 matchs de plus. S'ils en gagnent la majorité, les ultras n'auront pas grand chose à dire...