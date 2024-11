Pourquoi l'incroyable bourde sans conséquence de Matthieu Epolo a offert... "le plus beau moment de la soirée" à Ivan Leko

Matthieu Epolo a commis une énorme erreur sans conséquence, contre STVV. En conférence de presse, Ivan Leko a déclaré avoir particulièrement apprécié le moment où les supporters ont scandé le nom du jeune gardien, qui a, comme à tous les matchs, donné son maillot en guise de remerciement.

Une immense frayeur a parcouru Sclessin à la 89e minute de la rencontre entre le Standard et STVV, samedi. Sur une balle anodine de Shogo Taniguchi, Matthieu Epolo se troue totalement, retourne contrôler le ballon devant son poteau, mais se le fait chiper par Adriano Bertaccini, qui pense alors égaliser.

L'ancien attaquant du RFC Liège et du Sporting Charleroi chambre évidemment le stade et la partie des supporters qui n'avait pas encore quitté les tribunes après avoir jeté sa bière suite à cette erreur, avant que le but ne soit finalement annulé pour une position de hors-jeu.

Un scandale pour le co-meilleur buteur du championnat et son entraîneur, Felice Mazzù, qui estiment clairement avoir été volés (lire ici). De son côté, le club trudonnaire a publié un communiqué dans lequel il expliquait se donner le temps de la réflexion avant d'éventuellement lancer une action pour tenter de faire rejouer la rencontre (lire ici).

Quand les supporters ont applaudi Epolo, c'était le plus beau moment de la soirée"

En conférence de presse, Ivan Leko a naturellement été interrogé sur la bourde sans conséquence de son gardien, qui avait notamment été le héros du 1/16e de finale de Coupe de Belgique contre le Lyra-Lierse. Et, bien sûr, le Croate n'en voulait pas du tout à Matthieu Epolo.

"Il était très heureux après la rencontre. On a gagné et son erreur n'a pas été punie. Il s'entraîne comme un lion, il mérite tout le meilleur. Il a commis une erreur qui n'a pas prêté à conséquence, ça arrive dans le football. Je suis quelqu'un de très émotionnel, j'aime les émotions, et quand j'ai vu les supporters scander son nom et l'applaudir après le match, c'était peut-être le plus beau moment de la soirée" a conclu Leko.