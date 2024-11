Chadli n'est pas le seul : quatre autres Diables Rouges, et de nombreux Belges, sont toujours libres de tout contrat !

Nacer Chadli était l'invité de La Tribune ce lundi, et il en a profité pour rappeler qu'il n'était pas encore retraité. Il n'est pas le seul nom bien connu de notre football à encore se chercher un dernier (?) défi !

Laurent Depoitre

C'était l'une des (nombreuses, pour être honnête) anomalies de ce gala du Hall of Fame : parmi les nominés, qui ne devaient en théorie plus être actifs, figurait un joueur... qui n'était pas encore officiellement retraité.

Laurent Depoitre a vu son contrat expirer en fin de saison passée à La Gantoise, mais il n'a pas encore abandonné l'idée d'un dernier défi. À 35 ans, le temps presse car en août dernier, il reconnaissait avoir du mal à trouver un défi qui l'intéressait. L'homme au ratio parfait en sélection (une cap, un but) pourrait bien officialiser bientôt la fin de sa carrière, à moins d'un ultime défi en amateurs...

Radja Nainggolan

Radja Nainggolan espérait une fin de carrière romantique : dans le pays de ses parents, l'Indonésie, où il était devenu une véritable star locale. Mais le voilà sans club à l'âge de 36 ans, et bien décidé à ne pas s'arrêter là : dans un entretien accordé à la Dernière Heure le mois dernier, il affirmait chercher un dernier défi.

Problème : Nainggolan reste sur une fin d'aventure un peu compliquée en Belgique, du côté de l'Antwerp, et les risques liés à son caractère particulier couplés à son salaire de 400.000 euros annuels écartent probablement les clubs potentiellement intéressés. On ne doute pas, cependant, qu'il finira par trouver chaussure à son pied.

Laurens De Bock

C'est un peu passé inaperçu, mais un autre Diable Rouge est actuellement sans club. Plus précisément, un joueur sélectionné avec les Diables mais qui n'a jamais eu l'occasion de faire ses grands débuts en équipe nationale : Laurens De Bock. À 31 ans seulement, l'ancien titulaire régulier du FC Bruges (177 matchs tout de même !) est désormais sans club.

© photonews

De Bock a passé les deux dernières années à l'Atromitos, en Grèce, après un bon passage à Zulte Waregem. Cet été, il était tout proche d'un retour en Pro League, cette fois en D1B, mais il n'a finalement pas signé à Deinze où il était cité. Au vu de son âge et de ses états de service, il retrouvera un club assez facilement.

Zakaria Bakkali

Et voilà le quatrième Diable de cette liste à ne pas avoir de club : la renaissance de Zakaria Bakkali aux Pays-Bas n'aura été qu'un feu de paille. Après une saison 2022-2023 prometteuse (3 buts en 18 matchs), l'ancien ailier d'Anderlecht et du PSV Eindhoven n'a pas confirmé la saison passée et a donc été libéré au terme de son contrat.

© photonews

Sans club depuis l'été dernier, on peut se demander dans quel état de forme est Bakkali, qui a paru totalement hors du coup depuis son passage raté à Anderlecht. À seulement 28 ans, les années où il était considéré comme le futur du football belge semblent loin derrière lui...

Charly Musonda

Lui aussi, de la même génération, devait être le futur du football belge. Il n'aura même pas obtenu de sélection, et on peut désormais dire avec certitude qu'il n'en connaîtra jamais. Charly Musonda a refusé un retour en Belgique, qu'il a jugé en-dessous de son niveau, en 2022 après s'être entraîné avec Zulte Waregem.

© photonews

Son passage à l'UD Levante a par moments laissé croire qu'il allait redevenir footballeur ; il n'en serait finalement rien. Musonda a rejoint l'Anorthosis Famagouste où il aura finalement été considéré comme un incroyable gâchis de temps et d'argent. Il est désormais libre depuis septembre dernier, et on ne voit pas qui pourrait encore lui donner sa chance.

Alexandre De Bruyn

Quel drôle de parcours que celui d'Alexandre De Bruyn ! Formé à Neerpede, il aura mis du temps à éclore au sein de notre football, mais finira par percer d'abord à Lommel puis à STVV où il percera même en D1A. Une excellente saison avec les Canaris (36 matchs, 4 buts, 4 assists) lui vaut un transfert de prestige à La Gantoise.

© photonews

Il ne jouera que 5 matchs avec les Buffalos, et devra redescendre d'un cran, d'abord à Courtrai, puis à Dender. Son dernier passage au Lierse n'a pas non plus été couronné de succès même s'il a montré par moments quelques fulgurances. Pas de quoi le prolonger l'été dernier, et De Bruyn est donc libre depuis...

Ismail Azzaoui

Dans la catégorie des "grands talents disparus", Ismail Azzaoui pourrait rivaliser avec Bakkali et Musonda. Formé à Tottenham, ce milieu offensif créatif a, comme Musonda, été frappé par les blessures durant sa carrière. Azzaoui s'est fait les croisés à plusieurs reprises, dont deux fois à Wolfsbourg quand il était encore très jeune.

Alors qu'il reprenait des couleurs à l'Heracles Almelo, Azzaoui s'est à nouveau gravement blessé en 2021, et cela semble avoir sonné le glas de ses ambitions de très haut niveau. À seulement 26 ans, il reste sur une saison pleine (30 matchs) en... D1 azerbaïdjanaise, et est libre depuis la fin de son contrat. Un club belge tentera-t-il le coup ?

Jonathan Heris

Jonathan Heris aura lancé sa carrière loin de la Belgique : c'est en Hongrie, à Ujpest, qu'il aura passé 6 ans avant de finalement revenir à l'AS Eupen en 2020. Un retour un peu par la petite porte, mais Heris va rendre de fiers services aux Pandas, avant de signer au RWDM en 2022.

Là aussi, il sera assez important, disputant 41 matchs et participant à une saison mitigée mais pleine de bons moments en D1A pour les Molenbeekois. Depuis la descente l'été dernier, il n'a pas retrouvé de club ; à 34 ans, il n'a pas encore évoqué ouvertement son avenir.

Ils sont également libres :

Aristote Nkaka, Robbe Decostere, Anthony D'Alberto, Sébastien Bruzzese, Héritier Deyonge...