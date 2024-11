Hein Vanhaezebrouck est sous le charme : "Le meilleur en Belgique à son poste !"

Zakaria El Ouahdi impressionne au KRC Genk. Hein Vanhaezebrouck ne reste pas indifférent.

Le KRC Genk est pour l'instant le leader de la Pro League. Les Limbourgeois comptent pour l'instant 7 points d'avance sur le Club de Bruges.

L'un des grands artisans de ce succès actuel, c'est indéniablement Zakaria El Ouahdi. Le latéral droit marocain est en train de confirmer les grandes attentes mises sur ses épaules.

Désormais consultant pour le Nieuwsblad, Hein Vanhaezebrouck ne tarit pas d'éloges envers le jeune joueur, qui a failli quitter Genk cet été.

"Pour moi, El Ouahdi est un véritable phénomène. Genk a bloqué son transfert à Benfica, alors même que le club portugais était prêt à payer pour l’avoir. D’autres auraient fait grève, cessé de venir aux entraînements, ou se seraient au moins plaints, estimant que ce transfert leur revenait de droit. Mais lui n’a pas dit un mot de travers", a déclaré l'ancien coach de La Gantoise.

"En tant qu’entraîneur, on rêve de pouvoir compter sur des joueurs comme lui. Il est le meilleur arrière droit de notre championnat, et ce transfert aura lieu tôt ou tard. S’il parvient maintenant à améliorer sensiblement ses statistiques, les plus grands clubs d’Europe seront à ses trousses", a-t-il ensuite prédit.