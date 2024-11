Hubert et le coach de Courtrai Alexandersson impressionnés par un joueur d'Anderlecht

Kasper Dolberg a épaté tout le monde en envoyant un coup de canon dimanche sur coup-franc direct. On ignorait que le Danois avait cela dans son arsenal.

D'habitude, on attend de Dolberg des finitions plus raffinées, mais cette fois-ci, il a opté pour la puissance brute, sans aucune courbe sur le ballon. Cela lui a valu un superbe but et les deux entraîneurs en ont ensuite discuté en conférence de presse.

Freyr Alexandersson, l'entraîneur du KV Courtrai, a reconnu après coup que son équipe était consciente des capacités de Dolberg. "Nous savions que Kasper pouvait être dangereux sur les coups francs", a-t-il déclaré.

"Notre entraîneur des gardiens, Franky Vandendriessche, en avait discuté avec Vandenberghe et lui avait expliqué comment nous pouvions contrer cela." Malgré la préparation, le tir était pratiquement impossible à arrêter.

David Hubert, l'entraîneur d'Anderlecht, a clairement été impressionné par l'approche de Dolberg sur ce coup franc. "Quand on peut frapper si fort, pas besoin de mettre de courbe", a plaisanté Hubert après le match.

Un but qui illustre un aspect méconnu du jeu de Dolberg, à savoir sa polyvalence. "Maintenant, il va falloir qu'il prenne plus souvent les coups-francs à l'avenir", prévient Hubert. On a hâte de voir ça.