Le Real Madrid et Manchester City balayés à la surprise générale : tous les résultats de la Ligue des Champions

Ce mardi soir, de nombreux matchs se jouaient en Ligue des Champions. Avec deux grosses surprises !

En effet, le tenant du titre, le Real Madrid, s'est incliné face à l'AC MIlan sur le score de 1-3. Soutenu par tout un stade après le résultat du Ballon d'Or, Vinicius Junior a égalisé sur penalty d'une belle panenka.

Cependant, les choses se sont ensuite gâtées pour le Real Madrid. Les Espagnols ont encaissé deux nouveaux buts, des oeuvres de Morata (39e) et Reijnders (73e).

Autre grosse surprise de ce mardi soir : la défaite sèche de Manchester City face au Sporting Portugal (4-1). Les Citizens étaient sans De Bruyne, toujours blessé.

Après avoir ouvert le score à la 4e via Foden, les Mancuniens se sont ensuite écroulés. On notera la rentrée au jeu de Jérémy Doku à la 77e.

Citons également la victoire du PSV face à Girona, avec un superbe but de Johan Bakayoko (4-0), et la victoire du Celtic - avec un assist d'Arne Engels - face au RB Leipzig d'Openda et Vermeeren (3-1).

Tous les résultats de la Ligue des Champions :

PSV Eindhoven 4 - 0 Girona

Slovan Bratislava 1 - 4 Dinamo Zagreb

Bologna 0 - 1 AS Monaco

Borussia Dortmund 1 - 0 Sturm Graz

Celtic 3 - 1 RB Leipzig

Lille 1 - 1 Juventus

Liverpool 4 - 0 Bayer Leverkusen

Real Madrid 1 - 3 AC Milan

Sporting CP 4 - 1 Manchester City