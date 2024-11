"Tous les voyants étaient au rouge" : comment Fredberg a ignoré les avertissements pour le transfert le plus contesté de l'été

Zanka est loin de faire l'unanimité à Anderlecht. La cellule de scouting n'était pas enthousiaste à son arrivée.

Jesper Fredberg apparaissait de plus en plus isolé à Anderlecht. La confirmation de David Hubert par Wouter Vandenhaute rendait la situation de plus en plus intenable et a poussé le directeur sportif à s'en aller plus vite que prévu.

Depuis son départ, les langues se délient, notamment en ce qui concerne son entêtement sur certains dossiers. Le Danois était entouré mais faisait cavalier seul : "Il avait zéro contact avec la cellule scouting, il ne l'écoutait jamais" explique le journaliste Xavier Thirion.

Tous les Danois ne sont pas des réussites

"Le plus bel exemple, c'est Zanka : tous les voyants de la cellule scouting étaient au rouge, mais il l'a quand même pris" révèle-t-il dans le podcast Tof Sport.

Avec le recul, les craintes s'avèrent fondées. Si son arrivée s'avérait de prime abord prometteuse de par sa grande expérience internationale, sa capacité à renforcer dans l'immédiat une défense décimée et sa bonne entente avec Brian Riemer, le joueur de 34 ans est bien à la peine.

Zanka paye cruellement son manque de rythme accumulé à Brentford, sa lenteur n'arrangeant rien à l'affaire. Mais il n'a signé que jusqu'en fin de saison au Sporting.