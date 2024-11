Un an après avoir frôlé la mort, Bas Dost est toujours dans l'incertitude : "C'est très ennuyeux, mais j'ai fait la paix avec ça"

Bas Dost est un miraculé. S'il ne peut toujours pas rejouer au football, il se sait chanceux d'être encore en vie.

C'était le 29 octobre 2023. Il y a un peu plus d'un an. Le genre d'images que tout le monde redoute. Les joueurs des deux équipes qui se réunissent dos aux soigneurs pour que personne ne voie la scène. Bas Dost vient de faire un arrêt cardiaque et est réanimé en urgence.

L'attaquant néerlandais s'en est finalement sorti. Comme Christian Eriksen et Daley Blind, il s'est fait implanter un micro défébrilateur sous la peau. Mais lui n'a pas encore été autorisé à rejouer au football.

"Je suis encore en convalescence", a expliqué l'attaquant à Het Laatste Nieuws. "Compte tenu des circonstances, je vais bien. Tout est sous contrôle. La myocardite n’a pas encore disparu et jusqu’à ce que je m’en débarrasse, je ne peux pas faire d’exercice. C’est très ennuyeux, mais j’ai fait la paix avec ça".

Revenir sur un terrain le démange encore

Son contrat avec le NEC Nimègue a expiré en juin. La question est de savoir s’il pourra encore jouer au football : "Je ne sais pas encore à quoi ressemblera mon avenir. Mais je sais que je vais m’en débarrasser. Je suis surtout heureux et reconnaissant d'être toujours là".

Au Club de Bruges, Bas Dost avait aussi bien marqué par son sens du but (24 en 57 matchs) que par sa gentillesse et sa bonne humeur envers tout le noyau.