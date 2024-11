Une surprise face à Aston Villa ? Nicky Hayen pourrait titulariser un joueur dans le creux

Casper Nielsen traverse des moments difficiles après la perte de son enfant. Malgré cela, le Danois est prêt pour une éventuelle titularisation en Ligue des champions.

Casper Nielsen et sa compagne attendaient depuis cinq mois la venue de leur deuxième enfant, mais le destin a frappé lorsque leur fils est né prématurément et non viable. Le Danois a trouvé beaucoup de soutien au sein du Club de Bruges, qui l'accompagne avec une approche humaine au cours de cette période très difficile, rapporte Het Laatste Nieuws.

Malgré ce drame, Nielsen reste mentalement fort et positif. Même après la mauvaise nouvelle début octobre, il est resté avec l'équipe pour le match contre le Sturm Graz en Ligue des Champions, bien que le Club lui ait immédiatement offert la possibilité de rentrer chez lui.

Le soutien du Club de Bruges et des supporters est immense. Il a ensuite eu le temps de faire son deuil en famille au Danemark, et le club reste prêt à lui offrir l'espace dont il a besoin lorsque cela est nécessaire.

Lors du match contre Anderlecht, le public lui a même offert une standing ovation à la 27e minute, un geste de soutien qui signifiait beaucoup pour lui en cette période difficile.

Contre le Belisia Bilzen, Nielsen a récemment joué son meilleur match de la saison, et en l'absence de certains coéquipiers - dont Onyedika -, il semble donc être en bonne voie pour une place de titulaire contre Aston Villa en Ligue des Champions ce mercredi soir.