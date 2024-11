"Ça commence mal" : Brian Riemer déjà fortement critiqué au Danemark

Brian Riemer ne semble pas faire l'unanimité suite à l'annonce de sa première liste avec le Danemark. L'ancien entraîneur des Mauves est très fortement critiqué pour ses choix.

Brian Riemer fera bientôt ses grands débuts en tant que coach du Danemark. L’ancien entraîneur d'Anderlecht vient de dévoiler sa première liste. Et il se fait déjà beaucoup critiquer...

En effet, la plupart des Danois ne semblent pas satisfaits de la liste : "Ça commence mal. J'espère que cet homme osera choisir sa propre équipe et ne pas continuer le club de café," écrit un internaute.

"Que fait Vindahl ici alors que nous avons Filip Jørgensen ? Biereth devrait être ici à la place de Yussuf," critique un fan. Très peu d'avis positifs sont présents dans les commentaires de l'annonce de la liste...

"Quel est l'intérêt d'un nouvel entraîneur ? […] Riemer est un toast," écrit un fan en critiquant les choix du coach danois.

Un choix fort critiqué

Le choix de Riemer de ne pas reprendre Mathias Kvistgaarden est fortement discuté. En effet, le jeune talent réalise un début de saison de haut vol et aurait pu prétendre à une sélection. Cette saison, l'avant-centre de Bröndby IF a inscrit 9 buts et a délivré 4 passes décisives en 14 matchs.

Actuellement, le Danemark occupe la 2e place du groupe 4 de la Ligue des Nations A, avec 7 points. L'équipe est à 3 points de l'Espagne, qui est première, et à 3 points de la Serbie, qui est 3e. Le premier défi de Brian Riemer sera de taille, car les Danois vont affronter les champions d'Europe en titre. Ensuite, ils joueront un match décisif contre la Serbie. La qualification pour le prochain tour semble à portée de main, sachant que seules les deux premières équipes de chaque groupe passent.