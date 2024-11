Indigné, le Beerschot montre les dents et conteste sa sanction après le derby contre l'Antwerp !

Le Beerschot s'est vu infliger plusieurs sanctions par le Conseil disciplinaire du football professionnel suite aux débordements lors du derby d'Anvers fin septembre.

En plus d’une amende de 50 000 euros pour l’interruption du match et d’une précédente de 10 000 euros pour des rencontres à l’extérieur sans supporters, le Beerschot se voit imposer la fermeture du "Vak I", la tribune la plus animée de son stade, pour trois matchs. Cette décision est pourtant jugée excessive par le club, qui la conteste fermement.

Thorsten Theys, directeur général du Beerschot, a déclaré dans Gazet van Antwerpen que si le club avait initialement accepté les autres sanctions, il estime en revanche que la fermeture de la tribune Vak I, qui compte 1 500 places, est injustifiée, surtout si seules quelques personnes étaient impliquées dans les incidents.

Theys a précisé que le club ferait appel auprès de la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) et demandera une clarification des motifs de cette sanction. Les sanctions sont tombées après que certains supporters du Beerschot eurent promis de perturber le match en cas de retard.

En effet, après le deuxième but de l’Antwerp, quelques supporters ont lancé des fumigènes sur le terrain, entraînant ainsi l’arrêt définitif du match et une défaite sur tapis vert pour le Beerschot. Le club remet en question la fermeture de toute une tribune pour les actions d’une minorité.

Cette mesure disciplinaire a suscité indignation et frustration parmi les supporters du Beerschot, qui rappellent que la majorité des spectateurs du Vak I n’étaient même pas présents lors du derby, ayant suivi le match depuis chez eux. La sanction collective imposée semble injuste aux yeux de nombreux fans, qui la jugent disproportionnée par rapport à l’implication réelle de la tribune.