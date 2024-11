Lukaku de retour, un petit nouveau et...pas de Sardella : Tedesco surprend à nouveau dans sa sélection !

Les Diables Rouges vont recevoir l’Italie (14 novembre) et se déplaceront ensuite en Hongrie pour jouer contre Israel (17 novembre).

Ce vendredi matin en conférence de presse, le sélectionneur national Domenico Tedesco a dévoilé sa liste pour ces deux rencontres.

Comme attendu, Romelu Lukaku est de retour dans la sélection. L'attaquant avait loupé le dernier rassemblement car il voulait se concentrer sur sa remise en forme.

Roméo Lavia, qui revient enfin dans le coup avec Chelsea, est sélectionné pour ces deux rencontres. Ameen Al-Dakhil est lui aussi de retour.

Comme à son habitude, Domenico Tedesco a fait appel à plusieurs jeunes joueurs. Ainsi, le jeune joueur du Club de Bruges Joaquin Seys a été appelé pour la première fois. Kiliian Sardella, préselectionné, n'est finalement pas repris.

The last gathering of 2024. 🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/bJaeVCaUSu