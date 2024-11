Sébastien Pocognoli retrouve un club très spécial pour lui : "J'attends vraiment ce match"

Dimanche, l'Union Saint-Gilloise accueille Genk. Sébastien Pocognoli a préfacé la rencontre en conférence de presse.

Après le partage 1-1 contre l'AS Roma en Europa League hier soir, l'Union n'a que peu de temps pour se reposer. Dimanche, les Bruxellois affronteront Genk, le leader du championnat.

Le Racing est l'équipe en forme du début de saison et compte près du double de points par rapport à l'Union. Mais Sébastien Pocognoli estime que son équipe n'a pas tant que cela à envier aux Limbourgeois.

"Je pense que nous sommes les deux meilleures équipes en Belgique en matière de jeu, donc cela devrait être un spectacle agréable pour le spectateur neutre", a-t-il déclaré en conférence de presse, relaye Het Nieuwsblad.

Quatre saisons comme joueur à Genk, une comme entraîneur

Pocognoli va ainsi retrouver le club où sa carrière professionnelle a commencé. En avril 2004, il a disputé le premier de ses 50 matchs pour les Limbourgeois.

"Affronter Genk reste en effet spécial pour moi, j'attends vraiment ce match. Je connais de nombreux visages familiers là-bas et il y a aussi quelques jeunes que j'ai entraînés en équipes de jeunes et qui sont maintenant dans l'équipe première. Cela me rend fier d'avoir pu leur inculquer certaines bases et de les voir maintenant s'épanouir parmi les grands" a-t-il ajouté.