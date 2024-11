Un joueur du Standard veut faire profiter le groupe de son expérience à la Juventus : "J'ai beaucoup appris avec Buffon, Bonucci, Patrice Evra, Dani Alvès, Mandzukic, Higuain ou Dybala"

Andi Zeqiri n'a beau avoir que 25 ans, il est l'un des leaders du Standard. Il faut dire que le Suisse a déjà pas mal bourlingué.

En plus d'un renard des surfaces, c'est un attaquant d'expérience que le Standard a attiré en se faisant prêter Andi Zeqiri. Car outre le championnat suisse et ce passage à Genk, le natif de Lausanne peut se targuer d'avoir évolué en Angleterre (Brighton), en Allemagne (Augsbourg) et en Italie (Juventus).

Il était âgé de 18 ans lorsqu'il a rallié Turin : "J’avais terminé meilleur buteur avec Lausanne et on montait de D2 en D1 : j’ai eu l’occasion de rejoindre la Juventus. Il y avait beaucoup de matches, le championnat, la Coupe et l’Europe : je me suis dit que je recevrais bien ma chance" se souvient-il pour la RTBF.

Au contact des meilleurs

Si Zeqiri n'a finalement joué qu'avec la Primavera en catégories d'âge, il s'entraînait parfois avec l'équipe première : "Le premier jour, je n’y croyais pas : porter ce maillot mythique, j’ai mis quelques semaines à réaliser… J'ai beaucoup appris avec des joueurs comme Buffon, Bonucci, Patrice Evra, Dani Alvès, Mandzukic, Higuain ou encore Dybala. Et l’entraîneur Massimiliano Allegri m’appelait même par mon prénom : il me connaissait".

Une vraie expérience de vie : "En dehors de terrains, Dani Alvès et Evra rigolaient tout le temps… mais dès que l’entraînement débutait, plus personne ne souriait : c’était impressionnant. Ça vannait, ça se chamaillait… et là, d’un coup, ça switchait, et c’était compétition et duels ! Là, j’ai compris, qu’ils n’étaient pas venu pour rigoler mais qu’ils vivaient pour gagner. Incroyable".

Andi Zeqiri doit beaucoup à cette expérience : "À Turin, je vivais seul mais mon père venait régulièrement car Lausanne n’était pas loin. À 18 ans, on est un peu timide et on n’ose pas trop parler à ces grands joueurs. On a un énorme respect pour eux mais ils restent des humains : ils finissent par te parler et te mettre à l’aise". Désormais, c'est à lui de guider les jeunes de l'académie.