Saint-Trond ne décolère pas après "l'injustice" vécue face au Standard : "Nous nous sommes sentis volés !"

Saint-Trond a battu Malines ce vendredi. Les Canaris voulaient surtout effacer l'injustice de la semaine précédente subie face au Standard.

En après-match, nous avons demandé à Billal Brahimi s'il y avait un sentiment de revanche après le match face au Standard. "Oui, un peu. Nous avions vraiment l'impression d'avoir été volés contre le Standard. C'était un choc. Cela nous a vraiment poussés à ne pas laisser passer de chances aujourd'hui et à commettre le moins d'erreurs possible. Cela nous a permis de tourner la page."

L'entraîneur Felice Mazzu a également admis que l'épisode vécu par STVV le week-end dernier à Sclessin les avait vraiment secoués. "Nous avons très bien réagi à la grande injustice qui nous a été faite", constate Mazzù. "Nous avons surmonté cela, bien que ça a été difficile à vivre."

Mazzu a du mal à accepter l'incident de la semaine dernière

Ce n'était pas si simple pour lui et ses joueurs de passer à autre chose. "Vivre toute la semaine avec cette injustice et devoir préparer ce match de cette manière : ce n'est pas évident." Il était donc crucial de pouvoir transformer cela en énergie positive et en détermination pour affronter le KV Malines.

La meilleure preuve en est que les Trudonnaires ont pris l'avantage après un peu plus d'une minute de jeu, même avec un peu de chance. "C'est très simple : nous avons joué contre le Standard le match que nous devions jouer. Il faut penser que nous avons simplement pris un bon point là-bas", a continué Mazzù.

"Cela peut sembler étrange, mais pour nous, ce match de la semaine dernière s'est terminé sur un 2-2. C'est la façon dont nous l'avons abordé. Gagner ce vendredi est une bonne chose du point de vue mental."