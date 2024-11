Constat cinglant et déception pour les Kerels qui se sentent floués : la lutte pour le maintien se poursuit

Les Kerels ont vu l'Antwerp repartir avec tout la mise dans une partie où ils auraient pu prétendre à un point.

L'Antwerp a été solide mais a joué avec le feu et vu Courtrai le bousculer en fin de match. Malgré tout, le Matricule 1 l'a emporté sur le fil, à la grande déception des Courtraisiens.

En effet, Freyr Alexandersson a exprimé sa déception après la rencontre, estimant que ses hommes méritaient au moins un point. En effet, Courtrai a mis du temps à mettre la machine en route sur sa pelouse. Une fois lancés, les Kerels étaient déjà menés 0-2.

L'entraîneur du KVK a pointé que la première période de son équipe était particulièrement décevante : "Nos dix premières minutes n'ont pas été bonnes. Nous n'avons pas bien défendu, mais en deuxième mi-temps, tout allait mieux avec plus de qualité dans le jeu, plus de pressing, plus d'intelligence", a analysé l'Islandais au micro de Sporza.

Après le but contre son camp de l'Anversois Zeno Van Den Bosch, les choses ont commencé à basculer pour le KVK. Mais cela n'a pas suffi pour prendre un point, surtout à cause d'un Senne Lammens en très grande forme.

Le portier anversois a, en effet, sauvé les meubles a plusieurs reprises. Alexandersson estimait cependant que la fin de match de ses hommes aurait dû rapporter un petit point : "Je suis déçu que nous ayons terminé sans aucun point car mes joueurs le méritaient. Ils ont tout donné", concluait-il.