Le Cercle continue de mettre des bâtons dans les roues de son propre coach : Muslic n'était visiblement pas content

La situation autour de Kevin Denkey pose question au Cercle de Bruges, et si la direction pensait éviter les questions en n'alignant pas le Togolais ce dimanche, elle en aura pour ses frais. Miron Muslic n'a pas donné son avis, mais n'en pensait pas moins...

Kevin Denkey est parti ce samedi pour discuter avec son potentiel nouveau club. On ignore si ce sera en Europe, mais si c'était le cas, pourquoi partir si précipitamment ? L'une des hypothèses est que le Togolais négocie un contrat gargantuesque dans un pays du Moyen-Orient, et que le Cercle salive à l'idée de toucher le pactole également.

Son remplaçant, Felipe Augusto, n'a pas brillé et a même gâché une énorme occasion à 0-1. "Si vous voulez réussir quelque chose contre Anderlecht, vous devez saisir vos opportunités. Anderlecht l'a fait, pas nous. Nous n'avons pas été assez performants dans le dernier tiers du terrain", a déclaré Miron Muslic après le match.

L'entraîneur bosniaque n'a visiblement pas apprécié l'absence de Denkey, mais ne voulait pas lancer une nouvelle controverse. Cela avait déjà été le cas avant le déplacement européen à Vikingur, quand il avait dû laisser une bonne partie de son équipe à la maison à la demande du directeur technique Rembert Vromant.

J'ai appris hier que Kevin Denkey n'était pas sélectionnable

Muslic semblait en tout cas perplexe lorsqu'on lui a demandé pourquoi Denkey devait partir un 10 novembre pour des négociations de contrat. Après réflexion, il a déclaré : "Je ne vais pas répondre à ça. Je dois protéger tout le monde et me protéger moi-même. Est-ce que son absence était ma décision ? Croyez-moi : pourquoi mettrais-je de côté notre meilleur buteur de ces deux dernières saisons ?" s'agace le Bosnien.

"C'est le meilleur numéro 9 en Belgique. J'ai appris hier qu'il n'était pas sélectionnable. Je dois l'accepter. Je ne veux pas revenir sur le reste. Nous continuons", conclut Miron Muslic.

Bien sûr, le Cercle ne veut pas manquer une fois de plus le coche d'un éventuel transfert de Denkey. Mais au vu de ses états de service et de sa forme actuelle, il paraîtrait étonnant qu'un club intéressé maintenant n'accepterait pas d'attendre quelques jours de plus - par exemple, pendant la trêve - pour discuter avec le joueur...