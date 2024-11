Terrible nouvelle pour l'un des cadres de Felice Mazzù : saison terminée

Saint-Trond a beau avoir battu Malines vendredi, une mauvaise nouvelle est venue ternir le tableau. Ainsi, la saison de Shogo Taniguchi semble terminée.

Saint-Trond a rebondi au mieux après la cruelle défaite à Sclessin. Les Canaris ont battu l'une des équipes en forme du moment, le KV Malines (2-1), en ouverture de la 14e journée de Jupiler Pro League. Une victoire qui éloigne STVV de la zone rouge, et les rapproche même du top 6.

Mais une mauvaise nouvelle est venue ternir cette belle soirée. Shogo Taniguchi (33 ans), pilier des Canaris cette saison (il avait joué chaque minute depuis la 3e journée de championnat), a dû sortir à la 14e minute de jeu vendredi après un duel avec Lion Lauberbach.

On craignait immédiatement le pire côté trudonnaire, et le Belang van Limburg confirme que c'est ce qui semble se dessiner. Taniguchi souffrirait ainsi selon le quotidien limbourgeois d'une déchirure du tendon d'Achille, et va donc devoir se faire opérer.

La revalidation du défenseur central japonais devrait l'éloigner des terrains au bas mot pour 6 mois, ce qui signifie qu'on ne devrait pas le revoir cette saison. Un énorme coup dur pour le club mais aussi pour le joueur qui, à 33 ans, pourrait avoir du mal à s'en remettre.

Shogo Taniguchi est, discrètement, l'une des bonnes pioches de cette saison jusqu'à présent : le Japonais était arrivé gratuit d'Al-Rayyan (Qatar) et a montré qu'il avait largement le niveau de notre championnat. Il est également international japonais confirmé (32 caps) et était titulaire lors des 4 derniers matchs des Samouraïs Bleus.