Décrit par son entraîneur comme "le meilleur ailier droit de Liga", Lukebakio retrouve les Diables, Lukaku et Sambi Lokonga : "Un joueur de très grande qualité"

Dodi Lukebakio, ailier du FC Séville, a une nouvelle fois été sélectionné avec les Diables après une période plus compliquée, minée par quelques blessures. Lukebakio joue un rôle majeur dans la saison des Andalous, et ça fait du bien.

Après son début de saison de très bonne qualité (cinq buts en treize matchs) Dodi Lukebakio a été qualifié, par son entraîneur, au FC Séville, de meilleur joueur du championnat à son poste. Présent en conférence de presse à Tubize, ce mardi, pour évoquer le nouveau rassemblement des Diables, l'ailier droit a répondu avec modestie, mais confiance. "Suis-je l'un des meilleurs joueurs à mon poste ? Je fais de mon mieux et j'essaie d'être le meilleur", a souri Lukebakio.

Avez les Diables, le joueur de 27 ans aux 22 sélections (deux buts) reconnaît qu'il reste encore plusieurs axes d'amélioration, mais met en avant sa flexibilité et son esprit d'équipe. "Je joue un rôle différent en équipe nationale", explique-t-il. "Je suis prêt quand le coach a besoin de moi. Il y aura des matchs dans lesquels je ne serai pas comme d'habitude, mais j'essaie quand même."

Lukebakio heureux des retours de Lukaku et Sambi Lokonga

Lukebakio s'est également réjoui du retour de Romelu Lukaku, qu'il considère comme un maillon essentiel pour l'équipe nationale. "Il est très important pour nous", dit-il. "C'est un leader, et il va certainement nous apporter beaucoup."

Il est aussi très enthousiaste à l'idée du retour de son coéquipier Albert Sambi Lokonga, qui a été rappelé après de nombreuses blessures. "Je suis très content pour Sambi", raconte Lukebakio. "Je m'entraîne tous les jours avec lui et je savais que c'était possible, c'est désormais réel. C'est un joueur de top niveau. Il a dû être patient et se concentrer d'abord sur ses blessures. Quand il m'a appelé pour me dire la nouvelle, j'étais très content pour lui."

Enfin, Lukebakio a donné quelques conseils aux jeunes joueurs qui rejoignent pour la première fois l'équipe nationale. "Profitez-en. S'ils sont avec nous, c'est qu'ils ont les qualités. Ce groupe est facile à intégrer."