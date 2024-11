Le "futur meilleur défenseur belge" rejoint les Diables avec humilité et ambition : "Je sais qu'on m'a comparé à Beckenbauer et Kompany"

Matte Smets, le jeune défenseur du Racing Genk, a été appelé pour la deuxième fois en équipe nationale et rayonnait de fierté. "Je suis très heureux d'être à nouveau présent", a-t-il déclaré avec enthousiasme, ce mardi.

Pour Matte Smets, être sélectionné avec les Diables est encore très spécial. "Est-ce que c'est déjà un peu plus familier ? C'est toujours un sentiment spécial, même après la dixième fois ce sera toujours le cas. Après tout, vous jouez pour votre pays." Il a accueilli la sélection avec impatience. "Je l'ai suivie. Comme chaque joueur, j'espère avoir du temps de jeu cette fois-ci", a-t-il ajouté en souriant.

L'appel de Smets n'est pas totalement inattendu. Hein Vanhaezebrouck l'a même qualifié dans sa chronique pour Het Nieuwsblad de futur meilleur défenseur du pays. "Il m'a appelé le meilleur défenseur de la Belgique", raconte Smets en souriant. "C'est un grand compliment, mais j'essaie de donner le meilleur de moi-même."

Vanhaezebrouck l'a même comparé à Beckenbauer et à Kompany. "Est-ce que je veux le devenir ? Certainement. Je vais tout faire pour franchir cette étape. Kompany est un joueur que je regardais à la télé en étant enfant. Il était un très bon défenseur et excellent balle au pied. Je veux devenir ce genre de joueur aussi."

Matte Smets est-il le futur meilleur défenseur de Belgique ?

Pour Smets, sa situation actuelle à Genk est idéale pour son développement. Le défenseur se sent bien dans son club, malgré la lourde défaite contre l'Union SG le week-end dernier. "Rien n'aide à oublier cette défaite, mais je dois me changer les idées et faire de mon mieux ici."

Il considère son transfert à Genk comme un succès. "Je joue beaucoup de minutes, et c'est le plus important pour moi", dit-il satisfait. Cependant, il aurait aimé voir son ami et ancien coéquipier Amine El Ouahdi avec lui. "Nous en avons parlé, mais le fait qu'il joue pour le Maroc est son choix. J'aurais vraiment aimé l'avoir avec nous. Maintenant je ne sais pas si c'est encore possible."

Un moment particulier pour le jeune défenseur a été de rencontrer Romelu Lukaku, l'attaquant expérimenté et leader des Diables Rouges. "Je lui ai parlé lors de notre première rencontre. Il m'a accueilli, m'a demandé mon âge et où je jouais. Vous pouvez voir à l'entraînement qu'il est le leader. Il aide et parle beaucoup avec les nouveaux."

Enfin, il lui a été demandé s'il préférait jouer contre Tolu Arokodare ou Lukaku à l'entraînement. "Plutôt contre lui que Tolu, car avec Lukaku, j'apprends plus. Je connais déjà bien Tolu."