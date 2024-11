Le verdict tombe pour l'un des grands malchanceux de la liste de Tedesco

Joaquin Seys n'a pas pu honorer sa première sélection avec les Diables. Mais il ne sera pas absent trop longtemps.

Deux jours après après avoir appris sa sélection, Joaquin Seys s'est blessé au pire des moments avec le Club de Bruges. Alors qu'il avait enchaîné les matchs sans le moindre problème, le jeune latéral a été touché au tibia.

Le mot est même faible vu la manière avec laquelle il a fallu l'évacuer : Seys ne pouvait plus s'appuyer sur sa jambe droite et a dû être porté au vestiaire par Maxim De Cuyper et le docteur Bruno Vanhecke.

Plus de peur que de mal

Des images impressionnantes qui laissaient craindre le pire. Mais les premières nouvelles sont rassurantes : selon Het Nieuwsblad, le scanner n'a révélé aucune fracture.

Le jeune Brugeois pourrait donc reprendre l'entraînement dans les prochains jours avec le Club. Un soulagement pour celui qui n'a plus quitté le onze de base après l'avoir intégré à la surprise générale en début de saison.

Mais ce léger contretemps le prive tout de même de cette première sélection chez les Diables. Il aurait pourtant eu une carte à jouer vu les soucis défensifs rencontrés sur le flanc droit.