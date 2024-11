Officiel : l'Union Belge mise sur Vincent Mannaert pour assurer la transition cruciale vers 2026 !

C'est enfin officiel, Vincent Mannaert va travailler à l'URBSFA. L'ancien homme fort du Club de Bruges y deviendra le directeur sportif, et prendra ses fonctions le 1er décembre.

L'information était dans l'air depuis quelques semaines, mais les négociations ont mis un certain temps avant d'aboutir. C'est désormais officiel, Vincent Mannaert est le nouveau directeur sportif de l'Union Belge.

L'homme de 50 ans prendra ses fonctions le 1er décembre 2024, et s'occupera du football masculin jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Un joli coup, tout de même, réalisé par l'URBSFA.

Vincent Mannaert, l'homme de la situation pour assurer la transition vers 2026 ?

L'ancien homme fort du Club de Bruges, où il a été CEO pendant 13 ans, a su se distinguer en permettant aux Blauw & Zwart de remporter six titres de champion durant cette période. Dans un communiqué publié par l'Union Belge, Mannaert a déjà réagi à sa nomination.

"Je suis très impatient de prendre la direction sportive de l'URBSFA. Les Diables Rouges sont confrontés à un défi important en vue de la Coupe du Monde 2026, et je souhaite vivement mettre ma passion et mon expérience en matière de haute performance et de développement des talents au service de la fédération et des équipes nationales", a-t-il déclaré.

Le CEO Peter Willems se réjouit de pouvoir désormais collaborer avec Mannaert. "Avec son expérience, sa vision stratégique et sa passion pour le sport, nous croyons que Vincent Mannaert est le meilleur choix en tant que Directeur Sportif. Nous avons une grande confiance en sa capacité à amener les équipes nationales à un niveau supérieur et à développer le football belge à long terme. Je me réjouis donc de cette collaboration et d'un avenir sportif réussi sous sa direction."