Revenir chez les Diables ? C'était encore trop juste : "J'étais tellement épuisé que j'avais l'impression d'avoir couru deux marathons"

Sebastiaan Bornauw était présent lors des deux rassemblements des Diables. Mais il se remet d'une pneumonie.

Pour Sebastiaan Bornauw, être présent avec les Diables en septembre et en octobre sonnait comme une libération, plus d'un an après sa dernière convocation. De quoi récompenser son bon début de saison avec Wolfsburg et ainsi repartir de l'avant après un exercice plus compliqué.

Mais depuis le dernier rassemblement, l'ancien Anderlechtois a été freiné par une pneumonie. Bornauw a manqué deux matchs, il était de retour sur le banc ce weekend.

"J’ai repris l’entraînement avec Wolfsburg pour la première fois jeudi dernier. Ma pneumonie n’a pas duré très longtemps mais cette infection pèse quand même sur le corps. Maintenant, je me sens bien, je me suis bien reposé" explique-t-il au journal Le Soir.

Un épisode assez éprouvant

Il doit encore retrouver toutes ses capacités physiques : "Bien sûr, ça se ressent un peu au début mais je pense qu’au niveau pulmonaire, il n’y a rien qui change par rapport à avant. Je toussais surtout énormément, je n’arrivais pas à dormir, je n’allais vraiment pas bien. Quand je m’entraînais, j’étais tellement épuisé que j’avais l’impression d’avoir couru deux marathons".

Il peut désormais passer à autre chose : "Cela ne m’a pas inquiété car je suis jeune, sportif et je suis aussi quelqu’un qui récupère assez vite normalement. À la maison, j’essayais quand même, après quelques jours, de faire du vélo ou de la course pour faire monter un peu le rythme cardiaque".