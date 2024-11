A peine partis du Standard, déjà au pied du mur : "Ils n'apportent pas ce que nous attendons"

Denis Dragus et Cihan Canak ont renfloué les caisses du Standard cet été. Mais ils ne jouent que peu à Trabzonspor.

Cet été, Denis Dragus et Cihan Canak sont partis du Standard en laissant un goût de trop peu aux supporters. Capables d'enflammer le public par une action dont ils ont le secret, les deux hommes ont éprouvé des difficultés à se montrer réguliers et à s'imposer sur la longueur.

Le Standard en a récolté un peu moins de quatre millions en les vendant à Trabzonspor. Là-bas, les deux anciens Rouches se sont tout de suite illustrés en se montrant décisifs lors des tours préliminaires d'Europa League.

Mais le bilan est un peu moins folichon depuis lors. L'équipe ne tourne pas (deux victoires en treize matchs dans le championnat turc). Canak a perdu sa place de titulaire au mois de septembre, Dragus a suivi en octobre.

Déjà sur le départ ?

L'entraîneur Şenol Güneş ne s'en est pas caché : "Ils n'apportent pas encore ce que nous attendons. Même si je n'ai aucun doute sur leurs bonnes intentions" a-t-il déclaré, dans des propos relayés par le média Trabzonspor Bildirim.

Güneş a ajouté que Dragus essayait de donner tout ce qu'il avait mais était assez touché par toutes les critiques, notamment sur les réseaux sociaux. La presse turque écrit même qu'un départ cet hiver semble de plus en plus proche. Et dire qu'il restait sur une saison à 14 buts et a signé un contrat jusqu'en 2028...