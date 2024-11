Kasper Dolberg révèle ce qui a changé à Anderlecht et les "secrets" de sa forme éclatante

Kasper Dolberg a inscrit 8 buts en 11 jours et arrive donc en grande forme en sélection du Danemark. Là-bas, il a expliqué aux médias nationaux le secret de sa renaissance.

Au Danemark, ils commencent à se demander ce que fait encore Kasper Dolberg en Belgique. Forcément, les chiffres récents du buteur d'Anderlecht donnent le tournis : avec deux triplés et 8 buts en 11 jours sur les trois derniers matchs toutes compétitions confondues, le Danois a retrouvé toute sa superbe.

Dolberg, cependant, ne s'emballe pas. C'est ainsi la presse belge qui, après son nouveau triplé dimanche dernier, lui a appris qu'il était meilleur buteur (lire ici) ; l'attaquant anderlechtois ne réfléchit pas trop. "Je ne me pose pas de questions. Je ne sais pas vous dire si je suis dans la "forme de ma vie", je me contente de jouer mes matchs", relativise-t-il dans un entretien récent accordé au Tipsbladet.

Difficile en effet de comparer la forme actuelle de Dolberg, qui est surtout très efficace et pas forcément le plus impliqué dans le jeu, avec celle, phénoménale, de ses débuts à l'Ajax. Mais une chose est sûre : il trouve le chemin des filets les yeux fermés.

"C'est une combinaison de nombreux facteurs. L'équipe autour de moi tourne mieux, nous enchaînons les bonnes performances. Je me sens aussi physiquement et mentalement très bien", révèle Kasper Dolberg. Sa vie quotidienne et personnelle, notamment, est bien plus épanouie qu'à Séville et Nice.

"Il est possible que ce soit différent, oui. Je vois beaucoup de Danois et de Suédois au quotidien, cela m'aide dans ma vie de tous les jours", concède-t-il. Dans un mois, les jumelles du buteur danois fêteront leur premier anniversaire : un grand changement dans sa vie, qu'il a désormais assimilé au mieux.