Jan-Carlo Simic ne regrette rien : "J'ai choisi Anderlecht malgré des offres de la moitié de la Serie A"

Jan-Carlo Simic a été l'un des transferts phares d'Anderlecht l'été dernier, et s'est imposé comme un titulaire régulier. Le défenseur serbe s'est adressé à la presse italienne pour la première fois depuis son départ de Milan.

Jan-Carlo Simic (19 ans) a retrouvé cette semaine la sélection serbe, après avoir été appelé pour la première fois en septembre dernier. Les conséquences d'un transfert réussi au RSC Anderlecht où il est devenu assez rapidement un titulaire important.

Présenté comme l'un des grands talents des équipes de jeunes de Milan, Simic a pourtant opté pour une aventure à l'étranger. "Quitter Milan n'a pas été facile, je ne vais pas le nier. Quand Paolo Maldini m'a appelé, je ne pouvais pas y croire", déclare le Serbe à la Gazzetta dello Sport. "Imaginez un adolescent de 17 ans qui se retrouve au téléphone avec une légende, sur son vélo d'appartement !".

Mais Jan-Carlo Simic ne regrette rien. Et surtout pas d'avoir choisi Anderlecht. "En janvier 2024, entre la Serie A et les championnats étrangers, des dizaines de clubs m'ont appelé. Et c'était pareil cet été. Mais quand Anderlecht m'a contacté, je n'ai pas hésité", affirme-t-il.

"Ici, je suis titulaire chaque semaine dans une jeune équipe. Il y a un projet pour moi ici. Anderlecht est un club qui tient ses promesses". Jesper Fredberg, aujourd'hui parti, a donc réussi un joli coup en parvenant à convaincre Simic, qui était très courtisé.

"Après mon but contre Monza, j'ai reçu des appels de la moitié des clubs de Serie A. Je n'avais qu'une seule idée en tête : le plus haut niveau ou rien. Je ne pouvais pas faire de meilleur choix qu'Anderlecht", conclut Jan-Carlo Simic.