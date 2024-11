Entre les Diables et Tedesco, aussi, la fracture devient de plus en plus grande : "On est beaucoup à le vouloir, mais ce sont les idées du coach"

Plusieurs joueurs belges ont justifié la mauvaise première mi-temps contre l'Italie avec les consignes données par Domenico Tedesco avant le match. Entre les Diables et le sélectionneur, la fracture devient de plus en plus réelle.

C'est une Belgique à deux visages qui a été défaite au Stade Roi Baudouin par l'Italie, ce jeudi soir. En première période, les Diables n'ont strictement rien montré, avant de se créer un paquet d'opportunités en seconde, sans concrétiser.

Mais comment expliquer une telle différence entre les deux actes ? Nous avons posé la question aux concernés qui se sont présentés à notre micro. Leandro Trossard, notamment, qui a remis en cause la tactique menée par Tedesco.

Le fait de ne pas mettre la pression était un choix tactique de l'entraîneur"

"Notre première période est la raison pour laquelle nous n'avons pas gagné. Elle n'était pas assez bonne. En seconde période, nous avons essayé de jouer plus vers l'avant, de les presser, et ça a fonctionné. Le fait de ne pas mettre la pression dès le début du match était un choix tactique de l'entraîneur."

Les Diables ne comprennent plus les choix de Tedesco

Un choix qui n'a donc pas payé, et que les Diables n'ont visiblement pas compris. Au micro du diffuseur de la rencontre, RTL Sports, Timothy Castagne exprimait aussi une fracture entre les idées tactiques des joueurs et celles du sélectionneur.

Je ne suis pas le seul à le vouloir, on est beaucoup"

"Je comprends que les supporters veuillent plus d'envie, mais ça ne sert à rien de presser le défenseur central et sortir de position. C'est vrai que tu as parfois envie de pouvoir presser plus haut, monter et courir. Mais si ce n'est pas le plan, et c'est ce qu'on a décidé, alors il ne faut pas le faire. Je ne suis pas le seul à le vouloir, on est beaucoup."

Cette dernière phrase est très révélatrice. Oui, les Diables auraient eu envie de mettre plus de pression sur une Squadra Azzura qui paraissait prenable. Tedesco a voulu autre chose, et ses consignes tactiques n'ont pas payé... une nouvelle fois. Jusqu'à quand cela durera-t-il ? Ce qui est certain, c'est que sur le plan tactique, le fracture s'agrandit continuellement entre les joueurs et leur mentor.