Retournement de situation en vue pour Kevin Denkey ? Un club de premier plan veut l'empêcher de signer en MLS

Le mercato estival a été très agité pour Kévin Denkey, qui n'a finalement pas quitté le Cercle. Si les dirigeants pensaient pouvoir avoir un peu de répit pour leur attaquant en attendant le marché hivernal, ils ont tout faux.

En plein weekend de compétition, le Togolais a ainsi quitté la Venise du nord pour aller négocier avec le FC Cincinnati. Il a ainsi manqué le match contre Anderlecht pour aller parler avec les dirigeants américains et visiter les installations.

Un épisode qui laissait augurer d'une certaine volonté réciproque. Mais rien n'est encore gagné. Parce qu'il faut encore trouver un accord avec la MLS pour que le transfert soit validé, mais aussi parce que d'autres clubs songent à encore à le détourner des Etats-Unis.

Le journaliste Rudy Galetti affirme que Lille se montre très insistant auprès du Cercle et du joueur pour faire tourner le deal en sa faveur. D'autres clubs seraient à l'affût. La volonté de Kévin Denkey serait finalement de rester en Europe.

Une situation tout sauf évidente pour le Cercle, qui a l'occasion de monétiser son buteur, mais qui est aussi sous pression sur le plan sportif avec le début de saison délicat (l'équipe est virtuellement en Playdowns).

🚨📈 #Lille are increasing the pressure on #CercleBrugge and #Denkey to finalize his transfer asap, but gaps remain.



⚔️ #FCCincinnati are pushing too and also other clubs have recently shown interest: Kevin wants to stay in 🇪🇺.



💰 The 🇧🇪 team will consider offers of ~€12/15m. pic.twitter.com/3F8wvw4ven